Sem Dudu, Gabriel Barbosa ganha força nos bastidores do Cruzeiro

Atacante do Flamengo é tratado como prioridade na Toca da Raposa II após desistência de Dudu. Cruzeiro segue ativo no mercado

Algo é fato: o Cruzeiro está intenso no mercado de transferências e ficará ainda mais com a abertura da janela. A tentativa em Dudu, do Palmeiras, e as contratações de Cássio e Kaio Jorge confirmam isso. Agora, a agremiação mineira mira o atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo.

O proprietário da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, fez contato com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Foi uma conversa informal, mas nela o cruzeirense citou o nome de Gabigol. A “Rádio Itatiaia” foi a primeira a informar.