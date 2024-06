Santos x Goiás: onde assistir, arbitragem e escalações

Após quatro derrotas seguidas, Peixe tenta recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Esmeraldino, na Vila Belmiro

O Santos encara o Goiás nesta quarta-feira (19), às 19h, na Vila Belmiro, pela 11° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. Apontado como grande favorito na competição, o Peixe vive uma crise. Afinal, vem de quatro derrotas seguidas, estacionou nos 15 pontos e amarga a sétima colocação na tabela. Ao contrário do Esmeraldino que ocupa a 5ª posição e está atrás do Sport, primeiro clube do G4, apenas pelo critério de desempate.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Santos

Pressionado, a partida contra o Goiás é tratado como uma final na Vila Belmiro. Aliás, um resultado negativo pode custar o emprego de Fábio Carille. Contudo, para a partida, o treinador deve ter o retorno de Guilherme e Julio Furch no time titular. A dupla entrou no embate contra o Operário no segundo tempo e agora devem começar a partida na equipe principal. Assim, com exceção do goleiro João Paulo, fora da temporada, o Alvinegro Praiano deve ter força máxima para o duelo direto na Série B.