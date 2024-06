Santos busca centroavante para fazer sombra a Furch

Insatisfeita com os jogadores que tem no setor atualmente, diretoria do Peixe quer novo artilheiro para brigar pela posição com o argentino Crédito: Jogada 10

O Santos não esconde que está bem atento ao mercado de transferências. Insatisfeito com o elenco neste começo de Série B, a diretoria busca novas peças para o elenco. Além de um goleiro para assumir a meta santista nesta temporada, o Peixe também quer mais um centroavante para brigar pela posição com Julio Furch. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No momento, o Peixe conta com Morelos e Willian Bigode como reservas imediatos do argentino. Contudo, os dois não vem agradando. O colombiano é uma verdadeira polêmica neste 2024 do Peixe. Com o maior salário do elenco e com um acordo de R$ 10 mil a cada gol marcado, o jogador não vem desempenhando um bom futebol e pode ser negociado na próxima janela de transferência.