Relembre o último duelo entre Juventude e Vasco pela Série A no Alfredo Jaconi

Com gols de Marcão, de cabeça, e Renato Cajá, nos instantes finais da partida, equipe gaúcha venceu o Cruz-Maltino no Brasileirão de 2007

Depois do empate, sem gols, com o Cruzeiro, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira (19), para medir forças com o Juventude, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Sendo assim, as equipes não enfrentam pela primeira divisão desde a temporada de 2007. Naquela ocasião, a equipe gaúcha venceu tanto em Caxias do Sul (2 a 0), quanto no Rio de Janeiro (0 a 1).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, aquela edição pôs fim a uma sequência de 13 temporadas do Alviverde na elite do futebol brasileiro. No Alfredo Jaconi, Marcão, de cabeça, e Renato Cajá, nos instantes finais da partida, marcaram os gols da vitória. O técnico Flávio Campos era o comandante naquela partida.