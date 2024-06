Presidente do Vasco, Pedrinho comemora aprovação de PL por reforma de São Januário

Mandatário fala sobre quando deve começar a obra do estádio vascaíno e onde time vai jogar no período

O presidente Pedrinho celebrou e muito a vitória do Vasco na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (18), com a aprovação do Projeto de Lei do potencial construtivo de São Januário.

Em entrevista aos repórteres presentes na Câmara, o mandatário comemorou o “dia histórico” e revelou onde o Cruz-Maltino deve atuar enquanto o estádio estiver em obras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Primeiro é um dia realmente histórico para todos nós. Eu sempre faço uma lembrança aos 10 mil torcedores que lá atrás construíram o estádio de São Januário sem nenhum tipo de conexão de internet. Cada vascaíno hoje tem esse sentimento de ser um daqueles 10 mil torcedores. A modernização de São Januário é um impacto gigantesco para o clube, para as receitas, para a economia da Barreira do Vasco e das áreas próximas, para a cidade do Rio de Janeiro. O torcedor do Vasco merecia. A sensação realmente é de vitória. Estou separando o momento que a gente vive dentro do campo desse momento muito especial”, afirmou Pedrinho.