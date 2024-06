Presidente do Grêmio afirma que Arena receberá seguro milionário para reparos

Ainda em reparos, a casa do Tricolor Gaúcho terá R$ 70 milhões para consertar todos os problemas gerados pelas enchetes no Rio Grande do Sul

O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, afirmou que a Arena do clube Tricolor receberá um seguro milionário após ficar 20 dias alagada devido às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. O valor de aproximadamente R$ 70 milhões será destinado à restauração do estádio.

“A Arena vai receber nos próximos dias mais de R$ 70 milhões do seguro. Entendemos que isso é mais que suficiente para arrumar todos os estragos das enchentes e realizar a manutenção necessária. Pedimos diariamente uma previsão, seja otimista ou pessimista, para saber quando voltaremos para casa”, disse o dirigente, após o jogo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

O Grêmio enviou uma equipe para avaliar o Estádio Centenário, em Caxias do Sul, com a intenção de utilizar o local enquanto sua casa não estiver disponível. A diretoria do Tricolor alega que o planejamento e a falta de previsão dos gestores da Arena têm atrapalhado. A direção do clube solicita uma projeção de retorno, mas ainda não recebeu uma resposta.