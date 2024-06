Portugal vira nos acréscimos e bate República Tcheca em estreia na Euro 2024

Com mais um recorde quebrado por Cristiano Ronaldo, portugueses sofrem, mas vencem por 2 a 1 na primeira rodada do Grupo F

Com emoção até o fim, Portugal venceu a República Tcheca por 2 a 1, de virada, e somou os primeiros pontos na Eurocopa 2024, nesta terça-feira (18), em Leipzig, na estreia das seleções no Grupo F. Mesmo com mais um recorde quebrado por Cristiano Ronaldo, que se tornou o jogador com mais participações em edições de Euro na história, com seis, o jovem Francisco Conceição foi o grande herói do triunfo. Em sua primeira partida em jogos oficiais pela seleção, o jovem aproveitou cruzamento e confirmou a vitória por 2 a 1 nos acréscimos da partida, menos de dois minutos após deixar o banco de reservas. Antes, Hranác, contra, havia balançado a rede para os portugueses. Por outro lado, Provod foi quem abriu o placar para a República Tcheca. Todos os gols foram marcados no segundo tempo.

Dessa maneira, a Turquia, que venceu a Geórgia por 3 a 1 em um dos melhores jogos da primeira rodada da fase de grupos da Euro, ficou com a liderança isolada do Grupo F pelos critérios de desempate. Ao mesmo tempo, Portugal é o vice-líder, seguido por República Tcheca e Geórgia, que não saíram do zero.

Maior artilheiro da história da Euro, Cristiano Ronaldo não conseguiu balançar a rede nesta terça-feira, mas fez uma partida com bastante volume de jogo no ataque. Além disso, ao entrar em campo, CR7 se tornou o único a disputar seis edições do torneio.