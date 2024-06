Pedrinho revela proposta do Vasco por Coutinho

Presidente do clube está esperançoso com volta do ídolo e também diz que negociações por Souza e Alex Teixeira "podem acontecer"

O Vasco enviou proposta para Philippe Coutinho. Em entrevista coletiva após a aprovação do projeto de lei do potencial construtivo de São Januário, o presidente do Vasco, Pedrinho, revelou que o Cruz-Maltino já fez proposta pelo retorno do jogador. Aliás, o mandatário confirmou que o meia quer muito voltar ao clube.

“Com relação ao Coutinho, é lógico que ele vai ser cobiçado por outros clubes. Mas um ponto muito positivo é que ele quer muito vir jogar no Vasco. A primeira, a segunda e a terceira opções dele são o Vasco. Isso é ótimo. Já fizemos a proposta para o Coutinho, está sendo avaliada, com ajustes, com toda a gestão esportiva dele. Ele está abrindo mão de muita coisa para vir. Estou fazendo um esforço absurdo. Está tudo construindo e indo bem. Ficamos muito ansiosos para ter um final feliz”, disse Pedrinho.

Aliás, o presidente do Vasco ainda ressaltou que Coutinho é prioridade dentro do clube e que a situação está bem encaminhada para um desfecho positivo. “Está tudo sendo construído, andando muito bem. Eu não gosto de falar (antes), mas está bem encaminhado. A proposta foi entregue para a gestão do Coutinho, ele está avaliando. Se tiver que fazer algum ajuste, a gente vai dentro das possibilidades fazer”, destacou. Pedrinho sobre volta de Souza e Alex As possíveis voltas de Souza e Alex Teixeira, pedidos de Coutinho, também foram respondidas pelo presidente do Vasco. Pedrinho, inclusive, não negou a possibilidade. “São coisas que podem acontecer dentro do contrato. Com um ponto final, para sim ou para não, falaremos sobre — afirmou Pedrinho, que deu a mesma resposta quando perguntado se houve exigência de Coutinho pelas contratações dos dois jogadores”, pontuou. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

