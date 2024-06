Pedrinho expõe dívida do Vasco com Payet: ‘SAF está quebrada’

O presidente Pedrinho celebrou a vitória do Vasco na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (18), com a aprovação do Projeto de Lei do potencial construtivo de São Januário. No entanto, o mandatário não deixou de falar sobre as questões administrativas do clube e revelou que tem uma dívida com o francês Dimitri Payet, que ainda não recebeu luvas de março.

“A SAF está quebrada. Tem gente preocupada com aporte. A SAF está quebrada, e eu já sabia que isso aconteceria, por isso entrei com a liminar. Minha relação com o Payet é ótima. A dívida com Payet é de março, não fui eu quem fiz. A SAF foi criada justamente para dar estabilidade por meio de uma empresa que seja saudável financeiramente e que passa saúde financeira pro clube. Isso não aconteceu — disse Pedrinho, que complementou: