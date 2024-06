Mbappé será operado após a Eurocopa 2024

Técnico da França, Didier Deschamps, confirma cirurgia do novo atacante do Real Madrid somente após a competição

Kylian Mbappé vai passar por cirurgia no nariz após a Eurocopa 2024. O técnico da França, Didier Deschamps, confirmou o procedimento do capitão francês após a fratura na partida contra a Áustria , na partida de estreia das seleções na Euro.

A cirurgia do atacante, no entanto, não deverá afetar o início da temporada do astro francês com a camisa do Real Madrid em 2024/25. Além disso, a imprensa europeia garante que o clube merengue monitora de perto a situação do jogador.

