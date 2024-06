Mãe do autor do gol que deu título ao Flamengo contra o Vasco se emociona: ‘A Nação merece’

O título do Flamengo da Copa Rio Sub-17, nos pênaltis diante do Vasco, teve um gostinho especial para Johnny. O zagueiro, que já vestiu a camisa do time de São Januário, fez o gol que coroou o título para a equipe rubro-negra. Na arquibancada do estádio, o Jogada10 registrou a emoção da mãe do zagueiro, que celebrou a conquista do filho.

Ainda no primeiro tempo, Johnny cometeu o erro que culminou no gol do Vasco, que levou a final para os pênaltis. Assim, com o gol do título saindo do pé do defensor, a conquista foi ainda mais especial.