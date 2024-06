Lucas Paquetá será convidado para depor em CPI da Manipulação de Jogos

A comissão aprovou os requerimentos de forma simbólica, juntamente com outros pedidos. Além disso, a comissão aprovou a quebra de sigilo do ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha, suspeito de manipulação em uma partida da Terceira Divisão do Campeonato Carioca.

Nas últimas semanas, John Textor, dono da SAF do Botafogo, Julio Casares, presidente do São Paulo, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras, estiverem presentes na CPI.

“Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com toda as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários”, defendeu-se.

