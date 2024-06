Lionel Messi conta qual adversário mais o irritou na carreira

Habituais adversários nos tempos em que defenderam Barcelona e Real Madrid, respectivamente, Messi e o defensor chegaram a ser companheiros no Paris Saint-Germain (França). Todavia, as lembranças de duelos bastante tensos seguem muito vivas na memória de La Pulga.

Lionel Messi concedeu entrevista recente ao canal no YouTube de seu sobrinho, Tomás Messi, onde especificou qual adversário ele mais se sentiu irritado em enfrentar. E a resposta do camisa 10 argentino foi o zagueiro espanhol Sergio Ramos.

Em números, o confronto particular entre Lionel Messi e Sergio Ramos teve 44 confrontos que consideram jogos por clubes e também entre as seleções de Argentina e Espanha. No retrospecto, melhor para Leo que venceu 19 vezes, empatou outras nove e perdeu em 16 partidas. A última das partidas nessas condições aconteceu em outubro de 2010, em um Barcelona x Real Madrid, onde os madrilenhos ganharam por 3 a 1. O jogo em questão valeu por LALIGA de 2020/2021.

Companheiros ou rivais?

Curiosamente, existe a possibilidade de ambos reeditarem os confrontos tensos ou mesmo de serem novamente companheiros de time. Sem clube após não renovar seu acordo com o Sevilla, Ramos vê com bons olhos fechar seu ciclo como profissional na Major League Soccer (MLS). Nesse sentido, apesar do próprio Inter Miami estar entre os especulados, o San Diego FC é visto com termos mais avançados de uma possível contratação.

