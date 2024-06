Landim confirma apoio a Dunshee para eleição do Flamengo

Atual mandatário também se declarou pré-candidato à presidência do Conselho Deliberativo do Rubro-Negro

A pouco mais de seis meses do fim do seu mandato, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se posicionou publicamente sobre sua sucessão e os planos para o seu futuro. Em jantar com apoiadores, ele anunciou o apoio à candidatura do vice-presidente Rodrigo Dunshee e confirmou a intenção de concorrer à presidência do Conselho Deliberativo.

Landim confirma apoio a Dunshee após ouvir membros do próprio grupo político e da atual gestão. Isso porque, o vice geral e jurídico do Flamengo ‘vence’ Luiz Eduardo Baptista, o ‘Bap’, na disputa interna pela parceira do atual presidente.