Juventude x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em Caxias do Sul, pela décima rodada do Brasileirão. Cruz-Maltino vem sem o artilheiro da competição, Vegetti Crédito: Jogada 10

Em duelo de times que estão na segunda metade da tabela, o Vasco visita o Juventude, nesta quarta-feira (19), no Alfredo Jaconi, pela décima rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino vem em péssima fase, não sabendo o que é vencer na temporada há quatro partidas. O Juve, 11º colocado, vem de dois jogos sem vencer, mas tem o trunfo de jogar em sua casa, onde vem invicto no Brasileirão. São duas vitórias e dois empates nas quatro vezes em que atuou no Alfredo Jaconi, enquanto os cariocas ainda não pontuaram fora do RJ (quatro derrotas em quatro jogos). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Onde assistir O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema Pay-Per-View.

LEIA MAIS: Relembre o último duelo entre Juventude e Vasco pela Série A no Alfredo Jaconi Como chega o Juventude Vindo de dois jogos sem vencer, o Juventude deve ter mudanças em sua escalação. O técnico Roger Machado recupera o volante Jadson, que cumpriu suspensão na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, no último sábado (14) e retorna. O zagueiro Zé Marcos, em fase final de recuperação de lesão, por sua vez, pode surgir na equipe. Já o meia Nenê, poupado no sábado, também deve voltar. Ele é, aliás, apenas um de três dos prováveis titulares que poderão marcar a ‘Lei do Ex’. Além do craque veterano, que fez história no Vasco, o zagueiro Danilo Boza e o atacante Gilberto já passaram por São Januário. Erick, também atacante, é outro ex-vascaíno, mas deve começar no banco.