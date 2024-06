John revela inspiração em Jefferson no Botafogo: ‘Ídolo’

Um dos destaques do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o goleiro John se inspira em um velho conhecido da torcida alvinegra para ter um bom desempenho dentro de campo. Em entrevista ao “ge”, o jogador afirmou que tem o ex-goleiro Jefferson, ídolo do Glorioso, como uma referência.

Leia mais: Botafogo x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Me inspiro muito no Jefferson. É um ídolo do clube. Espero poder fazer uma trajetória boa aqui dentro também. É um ídolo para mim, junto do Dida, que também foi um grande goleiro. Ele (Jefferson) fez a história dele. Espero dar sequência à mesma história”, afirmou John.