Igor Vinícius se livra das lesões e vive temporada com mais jogos no São Paulo

Lateral fez mais de 20 jogos com a camisa do Tricolor pela primeira vez em cinco anos e se consolida no time titular de Zubeldía

Igor Vinícius vem tendo a temporada que sempre sonhou com a camisa do São Paulo. Reserva em seu início no clube e sofrendo com muitas lesões, o jogador, enfim, conseguiu engatar uma sequência de partidas e se consolidar como titular da equipe. Mais do que isso, em 2024 o atleta conseguiu uma quantidade de partidas que nunca havia conseguido com a camisa Tricolor.

Afinal, de 2019 a 2023, período em que já estava no São Paulo, Igor Vinícius teve seu início de ano com mais partidas em 2022, quando jogou 18 vezes. Mas, nesta temporada, o jogador já soma 22 jogos. É a primeira vez que ele passa de 20 embates no mesmo ano com a camisa do Tricolor Paulista.