Guarani x Ituano: onde assistir, escalações e arbitragem

Guarani e Ituano protagonizam o encontro do último com o penúltimo colocado da Série B de 2024

Nesta terça-feira (18), Guarani e Ituano entram em campo pela 11ª rodada da Série B. O jogo será no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A bola vai rolar a partir das 19h (de Brasília). O duelo marca o encontro do penúltimo com o último colocado. Enquanto o Bugre tem apenas quatro pontos, o Galo de Itu aparece com seis pontos.

Onde assistir

O jogo entre Guarani e Ituano terá a transmissão do SporTV, a partir das 19h (de Brasília).