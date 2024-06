Fortaleza x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Tanto o Leão do Pici quanto o Imortal chegam para o confronto, desta quarta-feira (19), no Castelão, com sequência de derrotas na Série A Crédito: Jogada 10

Grêmio e Fortaleza se enfrentam pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (19), às 20h, no Castelão. Ambas as equipes vivem momentos negativos, já que vêm de sequência de derrotas na competição. O Leão do Pici se encontra na 12ª colocação, com dez pontos. Por outro lado, o Imortal está dentro da zona de rebaixamento, na 17ª posição, com seis. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusivamente do Premiere. Como chega o Fortaleza O principal objetivo do time nordestino é dar uma resposta rápida após derrota de goleada por 5 a 0 para o Cuiabá. Exatamente no último compromisso do Leão do Pici na Série A. Antes disso, a equipe sofreu outro resultado negativo, mas para o Bahia.