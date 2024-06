Fluminense vence e quebra invencibilidade do Flamengo no Brasileirão Sub-20

Se no profissional a crise está solta, pelas categorias de base o Fluminense pode comemorar. Nesta terça-feira (18/6), o Tricolor venceu o Flamengo, por 1 a 0, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, no estádio Luso-Brasileiro. O gol foi marcado pelo meia Arthur no segundo tempo.

O resultado marca a reabilitação dos Moleques de Xerém, na competição, após duas rodadas sem vencer. No lado do Rubro-Negro, a derrota marca a perda de uma invencibilidade, após cinco jogos no torneio nacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

O primeiro tempo foi de equilíbrio. Nos minutos iniciais, foi o Flamengo quem teve a posse da bola, mas com o passar do tempo, o Fluminense conseguiu equilibrar as jogadas ofensivas, apresentando as melhores chances de gol, mas não balançou as redes.