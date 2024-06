Fluminense empresta atacante para o Botafogo-SP

Alexandre Jesus viaja nesta terça-feira para fazer exames e assinar contrato até o fim do ano com a equipe de Ribeirão Preto

Em meio à crise, o Fluminense emprestou o atacante Alexandre Jesus ao Botafogo-SP. Assim, o jogador viaja nesta terça-feira para fazer exames e assinar contrato até o fim do ano com a equipe de Ribeirão Preto. Ele disputará, portanto, a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação é do portal “ge”.

Revelado nas divisões de base do Cruzeiro, o atleta chegou ao Tricolor em 2020 para concluir sua formação no sub-20 em Xerém. Na sequência da carreira, passou a integrar o elenco sub-23 tricolor até a extinção da categoria.