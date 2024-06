Flamengo não renovará contrato com patrocinadora. Confira!

A terça-feira (18) está sendo de decisões importantes de marketing do Flamengo. Afinal, se por um lado o clube renovou o contrato com a Assist Card, por outro chega ao fim a parceria com a TIM. O Jogada10 apurou que as partes não renovarão a parceira, que perdura há cerca de 15 anos.

No último contrato entre Flamengo e TIM, assinado em 2023, foi decidido que a empresa pagaria cerca de R$ 7 milhões para estampar o seu nome no número da camisa rubro-negra.