Filho de Tite motiva Flamengo em pré-jogo: ‘Um junto com outro’

Com suspensão do técnico, Matheus Bachi comandou os jogadores rubro-negros diante do Athletico-PR, na Ligga Arena

Com dois gols no fim do jogo, Athletico-PR e Flamengo empataram em 1 a 1 na Ligga Arena, domingo (16/06), pelo Brasileirão. Tite, suspenso, foi desfalque em campo. Assim, Matheus Bachi, filho do técnico, comandou os jogadores rubro-negros na beira do gramado. O profissional pediu pela palavra no vestiário e fez um discurso motivacional no pré-jogo.

“O jogo vai exigir da gente três coisas. Equilíbrio: desde do início, porque vão ter momentos que eles vão estar melhores e vão ter momentos que a gente vai estar melhor. Confiança: quando a gente estiver melhor, tem que aproveitar, se fizer um gol, vai para o segundo. E um junto com outro sempre: todo mundo, no banco e lá dentro, vai precisar sempre do companheiro. Competiu? Manteve o equilíbrio? A gente conseguir nosso objetivo”, disse Matheus Bachi em aspas captadas pela Fla TV.