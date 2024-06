Felipe Melo atuou no sacrifício nos últimos jogos do Fluminense

Em meio à polêmica agressão no assessor do Atlético-GO, Felipe Melo, do Fluminense, não estará em campo diante do Cruzeiro nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Assim, a suspensão veio a calhar, visto que o jogador tem atuado no sacríficio nas últimas rodadas e agora terá tempo para lutar contra um problema na panturrilha esquerda. A informação é do portal “ge”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo com dores no joelho e a lesão na panturrilha, o zagueiro não quis ficar de fora no momento de maior turbulência da equipe na temporada. Capitão, o camisa 30 atuou no sacrifício tanto diante do Juventude, na última semana, como contra o Atlético-GO, no sábado.