Fábio é dúvida para jogo do Fluminense contra o Cruzeiro

Goleiro do Tricolor pode ser mais um desfalque para o técnico Fernando Diniz, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro

O que está ruim pode piorar. Um dos poucos destaques do time do Fluminense nesta fase conturbada, o goleiro Fábio virou dúvida para o confronto contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (18/6), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

