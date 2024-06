Ex-presidente do Coritiba e sogro de Alex morre aos 79 anos

Apaixonado por futebol e pelo Coritiba, ele deixa quatro filhos, incluindo Daiane, casada com o ex-meia Alex, ídolo do Coxa e atual treinador do Antalyaspor, da Turquia. Pelas redes sociais, aliás, Alex postou um extenso texto para exaltar a vida do sogro.

O ex-presidente do Coritiba Edison José Mauad, de 79 anos, morreu na madrugada desta terça-feira. Isso porque ele não resistiu a uma cirurgia cardíaca. A informação foi confirmada pela família do ex-mandatário.

“Meu agradecimento eterno pelas possibilidades que me ofereceu, pelos aconselhamentos dados, pela energia gasta com minha esposa e filhos, pela convivência espetacular em todos os momentos. Daquele jovem em 96 que ouviu sua história, ao dia de hoje. Obrigado por tudo. Seus filhos, netos e amigos terão milhões de boas lembranças para recordar. Edison Mauad, meu presidente , meu sogro, meu amigo, você foi um monstro! Descanse em paz”, concluiu.

Sob a liderança de Mauad, o Coritiba conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro em 1995, goleando o arquirrival Athletico. Além disso, esse feito ocorreu exatamente 10 anos depois de ter vencido o campeonato brasileiro contra o Bangu, em 1985.

Ele também iniciou a construção do CT da Graciosa, sete anos após a compra do terreno perto do trevo do Atuba, em Curitiba. Em nota, o Coritiba lamentou a morte do ex-presidente do clube. O velório ocorrerá na Capela Vaticano, em Curitiba, começando nesta terça-feira, às 20h.