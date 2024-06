Ex-goleiro rasga elogios para Rossi: ‘Já é Flamengo’

Raul Plassmann se manifesta nas redes sociais após boa atuação do argentino diante do Athletico-PR, na Ligga Arena Crédito: Jogada 10

Rossi vive um bom momento no Flamengo e teve destaque no empate diante do Athletico-PR por 1 a 1 na Ligga Arena. Assim, Raul Plassmann, ex-goleiro rubro-negro, rasgou elogios ao argentino nas redes sociais. "Rossi já é Flamengo!!! Não falta nada", escreveu Raul nos stories do Instagram.

LEIA MAIS: Ayrton Lucas volta a treinar e pode reforçar o Flamengo contra o Bahia Ídolo do Flamengo Raul é um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Afinal, ele fez parte da geração vitoriosa da década de 80 e conquistou nove títulos pelo clube, incluindo três Brasileiros, uma Libertadores e um Mundial de Clubes. O ex-goleiro é lembrado com muito carinho pelos torcedores rubro-negros até os dias de hoje. Momento de Rossi Rossi está no Flamengo desde julho de 2023. No entanto, ele só ganhou sequência e se firmou como titular depois da chegada de Tite. O goleiro tem 40 jogos disputados sob comando do técnico e tem protagonizado atuações seguras debaixo das traves.