Espanha lidera ranking de venda de camisas de seleções de futebol

A venda de camisas de futebol cresce exponencialmente. Em um momento com as principais seleções do mundo em foco com o início da Eurocopa na última sexta-feira (14) e da Copa América nesta quinta-feira, os uniformes, então, ganham ainda mais destaque e as buscas crescem. Mas qual seria a camisa de seleção mais vendida do mundo? É a resposta que o “Bolavip Brasil” traz, portanto, na sequência. Um spoiler, entretanto, para iniciar a conversa. A Espanha está muito bem colocada, ao contrário do Brasil.

Espanha na frente, assim como Real e Barça

Assim, segundo relatório da agência “Euromericas Sport Marketing”, a Espanha lidera o ranking com 2,1 milhões de unidades vendidas na temporada 2023/24. Além da seleção nacional, o Real Madrid é o clube com mais unidades vendidas da temporada 2023/24 e o Barcelona o que mais lucrou com a comercialização dos uniformes no ano passado.

O segundo lugar fica com a atual campeã mundial Argentina, com 1.85 milhão camisas comercializadas. A França fecha o top-3 com 1.71 milhão de unidades. A camisa da Seleção Brasileira aparece, enfim, apenas na sexta posição, com 1.43 milhões de vendas, atrás de México e Inglaterra.