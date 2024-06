Em jogo com fim emocionante, Guarani busca empate contra Ituano na Série B

Bugre reage duas vezes após ficar em desvantagem de 2 a 0 e depois 3 a 2; três gols marcam reta final do duelo paulista

Em um duelo eletrizante entre times na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro, Guarani e Ituano empataram por 3 a 3 na noite desta terça-feira (18), em Campinas, pela 11ª rodada. Caio Dantas, duas vezes, e Heitor fizeram os gols dos anfitriões, enquanto Vinicius Paiva, duas vezes, e Yann Rollim anotaram para os visitantes.

O resultado mantém o Bugre na lanterna da Segunda Divisão, com apenas cinco pontos, um a menos do que o próprio Ituano, 19º colocado.

O jogo

O Ituano foi melhor na primeira etapa e abriu o placar pouco antes do intervalo. Aos 42 minutos, Vinicius Paiva recebeu lançamento de Thonny Anderson e chutou sem chances de defesa para o goleiro Vladimir. No começo do segundo tempo, os visitantes ampliaram a vantagem aos 10 minutos, quando Miquéias ficou frente a frente ocm o goleiro após contragolpe e serviu Yann Rollim, que só precisou tocar para a rede. O Guarani não se abateu e descontou aos 29′, em arremate de Caio Dantas.