Diretor do Atlético-MG fala sobre negociações com Alonso, Fausto Vera e Pedrinho

Quando a janela de transferência se abrir no Brasil, no dia 10 de julho, o torcedor do Atlético-MG poderá, enfim, rever o ídolo Bernard com a camisa alvinegra. Até o momento, ele é o único reforço confirmado no Galo para a sequência da temporada. No entanto, a movimentação não para por aí. Nomes como os do zagueiro Junior Alonso e do volante Fausto Vera também aparecem fortes nos corredores do clube.

O diretor do Atlético, Victor Bagy, falou sobre a possibilidade de mais reforços chegarem ao clube para a sequência da temporada. Ele abriu o jogo sobre a negociação com o Corinthians por Fausto Vera e com o paraguaio Junior Alonso, do Krasnodar, da Rússia.