Cruzeiro x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

Em momentos distintos na temporada, Cruzeiro e Fluminense medem forças nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 10ª rodada do Brasileirão. Enquanto a equipe mineira almeja entrar no G6, o Tricolor de Laranjeiras ocupa a penúltima colocação e só conquistou, até aqui, uma vitória na competição.

Como chega o Cruzeiro

Depois do empate, sem gols, com o Vasco, a Raposa volta a atuar no Mineirão diante de sua torcida. O técnico Fernando Seabra terá um retorno importante, visto que Matheus Pereira volta de suspensão e fortalece a criação da equipe. Matheus Vital, Arthur Gomes e Jhosefer, recuperados de lesão, também estão à disposição do treinador celeste.

Por outro lado, os atacantes Juan Dinenno, lesionado, e Rafael Elias Papagaio, que está sendo negociado com o futebol japonês, estão fora da partida. O substituto seria Rafa Silva, porém ele lesionou a coxa esquerda no jogo do último domingo (16). Nesse sentido, a tendência é que entre o jovem da base Arthur Viana. Aliás, o comandante também não terá Álvaro Barreal, que teve estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Como chega o Fluminense

O técnico Fernando Diniz convive com seu pior momento na segunda passagem pelo clube carioca. No revés para o Atlético-GO, foram muitas vaias, xingamentos e gritos de “time sem vergonha”. Assim, o comandante não poderá contar com Felipe Melo, Guga e Paulo Henrique Ganso, que estão suspensos, enquanto Samuel Xavier, Marcelo e Manoel não viajaram.