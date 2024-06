Cruzeiro rebate Santos sobre Kaio Jorge: ‘Não é parte envolvida no contrato’

Cruzeiro divulga nota e entende que não pode ser citado por Santos em contrato que foi assinado com a Juventus

O Cruzeiro rebateu a nota do Santos, divulgada na segunda-feira (17), sobre a negociação com a Juventus pelo atacante Kaio Jorge. O Peixe alertou que há um cláusula contratual que daria “preferência” à agremiação paulista em caso de negociação. No entanto, a diretoria celeste tratou de se retirar da situação.

Afinal, na maneira como o Cruzeiro entende o negócio, a diretoria ressalta que não fez parte do contrato firmado entre Juventus e Santos, em 2021, quando a negociação ocorreu.