Coritiba x América-MG: onde assistir, arbitragem e escalações

Duelo de primeira divisão, terá o Coxa querendo entrar no G-4, contra o time mineiro que defenderá a liderança da Série B

O Coritiba enfrenta a equipe líder da Série B, América Mineiro, nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília) no Estádio Couto Pereira, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Considerado um duelo de Série A, os times estão na briga pelo retorno para a elite.

Como chega o Coritiba

O Coxa, aliás, é o oitavo colocado, acumula 15 pontos em 10 rodadas. Assim, chega ao confronto contra o líder, com retorno do volante Sebastián Gómez, que não entrou na lista final da Colômbia para a Copa América, e mantendo Leandro Damião no ataque, conforme decidido pelo técnico Fábio Mathias. O meia-atacante Lucas Ronier segue afastado até resolver sua situação contratual.

Como chega o América

O América, que está fazendo outra excelente campanha na Série B, vai ao Couto Pereira visando manter a liderança. A equipe soma 21 pontos em 10 jogos. A única dúvida do técnico Cauan Oliveira no Coelho é entre Moisés ou Felipe Amaral no meio de campo.