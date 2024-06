Conselho Deliberativo aprova, e Flamengo renova patrocínio da camisa

A Assist Card seguirá como patrocinadora do Flamengo até o fim de 2026. A renovação da parceria, estampada na barra traseira da camisa, teve aprovação do Conselho Deliberativo do clube em reunião na última segunda-feira (16), no Salão Nobre da Gávea, e renderá quase R$ 5 milhões a mais aos cofres rubro-negros a partir da próxima temporada.

Assim como ocorreu com a patrocinadora master do Flamengo, a Pixbet, o novo acordo com a Assist Card terá um aumento progressivo e poderá ultrapassar R$ 21,6 milhões até o fim de 2026. O vínculo já em vigência prevê lucro de R$ 17 milhões por duas temporadas – R$ 8,5 milhões por ano -, mas o valor vai subir para R$ 10,8 milhões no ano que vem.

O aumento em 2026 será com base no Índice de preços ao consumidor (IPCA) e, dessa forma, a parceria deverá render no mínimo R$ 21,6 milhões por dois anos. A informação é do ‘Coluna do Fla’. A renovação do patrocínio nas atuais condições contou com 140 votos a favor e apenas três contrários.