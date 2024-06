Com fratura no nariz, Mbappé não enfrenta Holanda pela Euro

Apesar de ser ausência no segundo jogo da França na competição continental, Mbappé não precisará passar por cirurgia no local

“A notícia foi bastante tranquilizadora, pois não haverá cirurgia de curto prazo. Quanto a sua participação no resto do torneio, é um pouco prematuro dar uma data exata”, declarou o mandatário.

Principal nome da França na Eurocopa 2024, Kylian Mbappé está fora do jogo contra a Holanda, na próxima sexta-feira (21), segundo a “TV Canal Plus France”. O atacante sofreu uma fratura no nariz no duelo contra o Áustria , na última segunda (17), e não tem condições de entrar em campo ainda nesta semana. No entanto, o presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, descartou a necessidade de cirurgia.

A contusão ocorreu já no fim da partida. O novo jogador do Real Madrid fraturou o nariz em disputa com o zagueiro austríaco Kevin Danso e foi substituído aos 44 do segundo tempo por Giroud. Logo após a partida, foi encaminhado para o Hospital Universitário de Düsseldorf para realização de exames.

Inicialmente, a imprensa francesa informou que haveria a necessidade de operação. Contudo, um acordo entre o jogador e os médicos da seleção e do hospital foi feito para que o procedimento não ocorresse. Dessa maneira, com a cirurgia, Mbappé teria que ficar, ao menos, dez dias fora das atividades, o que afetaria sua participação no restante da Eurocopa.

Mbappé foi titular na vitória por 1 a 0 sobre a Áustria, na estreia da França no Grupo D da competição continental. Na sexta-feira, a equipe do técnico Didier Deschamps mede forças com a Holanda, que bateu a Polônia por 2 a 1. O jogo está marcado para a Red Bull Arena Leipzig, às 16h (de Brasília).