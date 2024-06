CBF altera data do jogo entre Palmeiras e Corinthians

Palmeiras e Corinthians se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia 1º de julho, no Allianz Parque

Nesta terça-feira (18), a CBF anunciou que o jogo entre Palmeiras e Corinthians, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve a data alterada. Sendo assim, o clássico paulista será disputado no dia 1º de julho, no Allianz Parque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A alteração se deu por conta do estádio do Verdão. Inicialmente, o jogo estava agendado para o dia 28 de junho. Porém, o Allianz Parque está reservado para um festival de cultura agro, o que impedia de receber o confronto.