Botafogo promove troca nos gramados do Espaço Lonier

Com três campos no CT, as obras não interferem nos treinamentos de Artur Jorge no Glorioso Crédito: Vitor_Silva

O Botafogo segue investindo na reformulação do CT e agora está realizando uma troca nos gramados do Espaço Lonier. O objetivo é dar uma estrutura melhor para Artur Jorge e os jogadores alvinegros. A informação é do jornal "Extra".