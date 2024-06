Atlético-GO x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-GO enfrenta o Criciúma nesta quarta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Duas equipes buscando afirmação e fugindo da briga contra o rebaixamento.

Como chega o Atlético-GO

Atlético-GO vem embalado pela vitória contra o Fluminense, no sábado passado, no Maracanã. Jair Ventura quer aproveitar a boa fase e manter distância da zona de rebaixamento. O time ocupa agora a décima terceira colocação com oito pontos. Alix e Adriano Martins e Baralhas estão fora. Já Luiz Gustavo, de 21 anos, pode ser titular. Ele vem sendo relacionado para os jogos, mas ainda não estreou.

Como chega o Criciúma

Criciúma está na zona de rebaixamento com apenas uma vitória em sete jogos. O time catarinense precisa de resultados positivos. Cláudio Tencati deve promover a estreia do goleiro Alisson e formar dupla no ataque com Bolasie e Arthur Caíque. Todavia, Fellipe Matheus e Felipe Vizeu continuam no departamento médico.