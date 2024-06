Atacante da Alemanha quebra a mão de torcedor com ‘bolada’; entenda

Os gols alemães foram marcados por Florian Wirtz, Musiala, Havertz, Füllkrug e Emre Can. Já Rüdiger diminuiu para Escócia. Aliás, a Alemanha enfrentará a Hungria na próxima quarta-feira (19), às 13h (de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo A da Eurocopa.

A Alemanha começou a Eurocopa com o pé direito. Isso porque a equipe venceu a Escócia, por 5 a 1, em partida do Grupo A, em partida disputada na Allianz Arena .

Alemanha deseja quebrar jejum de 28 anos

A seleção germânica é a maior vencedora da Eurocopa ao lado da Espanha, com três títulos. Contudo, não vence o torneio há 28 anos. Por isso, vai tentar aproveitar o fator casa para quebrar essa indigesta marca.

A competição ainda marca a despedida do meio-campista Toni Kroos dos gramados. Um dos últimos remanescentes do título da Copa do Mundo de 2014 é uma motivação a mais. Inclusive, estreou nesta edição com o pé direito ao vencer a Escócia por uma goleada por 5 a 1.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .