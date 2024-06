Astro da Sérvia critica técnico após a estreia na Euro: ‘Sou o mais preparado’

Meio-campista e principal jogador da Sérvia demonstrou irritação por entrar apenas no segundo tempo do duelo contra a Inglaterra, pela Euro

A Sérvia iniciou a sua trajetória na Eurocopa com uma derrota para a Inglaterra por 1 a 0, no último domingo (16). Assim, com o resultado, a seleção já ocupa a quarta e última colocação do Grupo C. Outra provável consequência foi a instauração de um clima ruim.

Isso porque o principal jogador da equipe, Tadic, fez duras críticas ao técnico Dragan Stojković. Afinal, o atleta iniciou a partida da Eurocopa no banco de reservas. Em seguida, o meio-campista condenou a decisão do comandante.