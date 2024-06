Arda Guler bate recorde na Euro que pertencia a Cristiano Ronaldo

Arda Guler foi um dos destaques da grande partida entre Turquia e Geórgia, nesta terça-feira (18), pela estreia das seleções no Grupo F da Eurocopa 2024, que terminou com o placar de 3 a 1 para os turcos. O jovem do Real Madrid marcou um golaço na partida realizada no Signal Iduna Park, em Dortmund, e bateu um recorde que pertencia a Cristiano Ronaldo na competição. Com 19 anos e 114 dias, o meia se tornou o jogador mais jovem a marcar em uma estreia de Eurocopa.

Arda Guler é uma promessa do Real Madrid e custou mais de R$ 100 milhões ao clube merengue. No entanto, o turco sofreu com lesões na última temporada e fez apenas 12 jogos no time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti em 2023/24.

Mas, o jogador de 19 anos teve a permanência garantida no elenco pelo treinador italiano.