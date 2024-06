Árbitro explica expulsão de Hulk e outras confusões durante Atlético x Palmeiras

A partida entre Atlético-MG x Palmeiras, nesta segunda-feira (17), na Arena MRV, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, foi muito mais além da goleada do Verdão por 4 a 0. Afinal, o jogo ficou marcado pela expulsão do atacante Hulk ainda no primeiro tempo. O lance gerou muita revolta dos jogadores do Galo, que protestaram bastante contra a arbitragem do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima.

Na súmula da partida, o árbitro explica que aplicou dois cartões amarelos para Hulk após o jogador: “Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Aos 31 minutos do primeiro tempo, expulsei do campo de jogo com a aplicação do segundo cartão amarelo o Sr. Givanildo Vieira Souza, n°07 da equipe do Atlético Mineiro SAF, após receber cartão amarelo por reclamação, o mesmo partiu em minha direção de maneira acintosa, ficando face a face comigo e gritando de forma desrespeitosa as seguintes palavras: ‘Me diz o porquê do cartão, me diz o porquê’. Após ter sido expulso o mesmo empurra meu rosto com o dedo indicador de forma ofensiva e se negando a sair do campo de jogo. Quando o jogador decidiu deixar o campo de jogo proferiu a seguinte frase em direção ao árbitro: ‘Filho da p***’. Com isso, a partida ficou paralisada por 03 minutos”, diz a súmula.