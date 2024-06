Após indisciplina no Athletico, Petterson será emprestado para clube português

Com contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, Petterson jogará pelo Estrela Amadora por um ano

O Flamengo encaminhou o empréstimo de Petterson ao Estrela Amadora, de Portugal. Afastado do Athletico por conta de indisciplina, o atacante de 20 anos jogará na equipe do futebol português por 12 meses. O contrato, aliás, contém opção de compra de 700 mil euros (cerca de 4 milhões de reais), por 70% dos direitos econômicos do atleta.

No Flamengo, ele tem vínculo até dezembro de 2026, com multa de 100 milhões de euros (de R$ 582 milhões).