Vasco terá desfalque importante no duelo com o Juventude pelo Brasileirão

Cruz-Maltino não poderá contar com Vegetti, que tomou o terceiro cartão amarelo no empate, sem gols, com o Cruzeiro

Após o empate com o Cruzeiro, o Vasco mede forças com o Juventude , na quarta-feira, às 20h, no Alfredo Jaconi. No entanto, o técnico Álvaro Pacheco não poderá contar com um dos jogadores mais importantes de seu elenco. Trata-se de Vegetti, que sofreu o terceiro cartão amarelo no empate por 0 a 0 em São Januário.

Principal arma ofensiva, o argentino estufou a rede quatro vezes na competição, sendo o artilheiro no momento, assim como está à frente na lista de quem mais marcou na Copa do Brasil. Essa será a segunda partida em que o Cruz-Maltino não poderá contar com seu goleador, que chegou ao clube na ótima temporada.