Vasco tem concorrência de Fluminense e Botafogo por Coutinho; entenda

O Vasco mantém vivo o sonho de repatriar Philippe Coutinho para a sequência da temporada. No entanto, o clube carioca tem a concorrência de dois arquirrivais na transação: Fluminense e Botafogo. No momento, eles observam a situação do meio-campista, que rescindiu com o Aston Villa, da Inglaterra, e negocia com o Cruz-Maltino. A informação é do portal “ge”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No momento, o jogador, que demonstra interesse em retornar ao futebol brasileiro, dá preferência ao clube que o revelou. Por outro lado, os dois rivais monitoram o momento do atleta, que só conversará com outra instituição se as tratativas com a equipe de São Januário se esgotarem.