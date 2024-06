Uruguai divulga numeração para Copa América; Arrascaeta será o 10

Além do meia, De La Cruz, também do Rubro-Negro, ficará com a 7. Uruguai estreia na competição no próximo domingo

O Uruguai definiu a numeração dos jogadores para a disputa da Copa América, que será realizada nos Estados Unidos. O meia Arrascaeta, do Flamengo, vai usar a icônica camisa 10, assim como já havia feito na Copa do Mundo do Qatar, em 2022.

Outro grande nome do Rubro-Negro, Nico De La Cruz vai envergar o número 7, enquanto o astro Luis Suárez, do Inter Miami, dos EUA, será o 9 da Celeste. Também do Flamengo, os laterais Matías Viña será o 17, enquanto Varela usará a 13. Rochet, do Inter, terá a camisa 1 às costas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Uruguai estreia no próximo domingo (23), diante do Panamá. A Celeste está no Grupo C, que conta ainda com os anfitriões Estados Unidos e a Bolívia.