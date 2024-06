Turquia x Geórgia: escalações e onde assistir

Os turcos apostam na categoria do meia Çalhanoglu, da Inter de Milão, para levar a seleção até às oitavas de final. Ao mesmo tempo, o técnico Vincenzo Montella não terá desfalques para enfrentar a Geórgia e poderá escalar o time com força máxima.

As emoções do Grupo F na Eurocopa 2024 começam nesta terça-feira (18). Turquia e a estreante Geórgia se enfrentam às 13h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha. As seleções abrem a primeira rodada do grupo que ainda conta com Portugal e República Tcheca.

Como chega a Geórgia

Por outro lado, a Geórgia vai disputar a primeira Euro na história do país e aposta suas fichas no camisa 10 Kvaratskhelia, do Napoli, que está na mira do PSG para a temporada 2024/25.

No entanto, a principal dúvida na escalação do técnico Willy Sagnol é Kvirkvelia, que se recupera de lesão e pode ficar de fora nesta terça-feira. Mas, se for desfalque, Gvelesiani deve começar entre os titulares.