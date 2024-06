São Paulo x Palmeiras (feminino), AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

São Paulo e Palmeiras jogam nesta 2ª feira (17/6), pela 13ª rodada do Brasileirão feminino. O jogo será no CT de Cotia, casa do Tricolor, às 16h (de Brasília). E vale muito. Afinal, quem vencer deve assegurar o terceiro lugar na fase de grupos. No momento, as são-paulinas está em terceiro lugar, com 23 pontos. As Palestrinas vêm a seguir, com 22 pontos, e menos um jogo. Para acompanhar este duelo clique na arte abaixo e veja a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 16h (de Brasília), com um esquenta com as informações das equipes. A narração será de Romão Martinechen

Além da narração de Romão Martinechen, o jogo tem comentários de João Miguel Lotufo e a reportagens de Kauê Machado. Não deixe de conferir.