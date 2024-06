Romênia, objetiva, arrasa a Ucrânia na Eurocopa

Apesar de pouca posse de bola (menos de 30%) romenos são letais e fazem 3 a 0 e começam muito bem a sua campanha no Grupo E

A Romênia começou muito bem a sua campanha na Eurocopa-2024. Afinal, na manhã desta segunda-feira (17/6), na Allianz Arena, em Munique, venceu a Ucrânia por 3 a 0 , em jogo do Grupo E. Foi uma atuação muito objetiva dos romenos, que não ficaram com a bola (apenas 28%) e finalizaram tanto quando o rival (13 a 9). Porém, enquanto dois chutes ucranianos foram na direção certa, cinco da Romênia foram no alvo, quase todos de fora da área. E três deles entraram. Stanciu, Marin e Dragus marcaram.

A Romênia vai aos três pontos neste grupo que ainda conta com Bélgica e Eslováquia, que ainda jogam nesta segunda-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Romênia sai na frente com um golaço

Os romenos jogaram de forma mais cautelosa no primeiro tempo, deixando a bola com a Ucrânia. Porém, os ucranianos não conseguiam espaços para arremates. E o time latino, forçando uma marcação alta, aproveitou um, erro de saída de bola para recuperá-la. Esta chegou até Stanciu, que mandou de fora da área para fazer um golaço que colocou 1 a 0 no placar.