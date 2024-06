Rodrigo Caio é regularizado e pode estrear pelo Grêmio

O Grêmio ganhou um reforço para a partida desta quarta-feira (19), contra o Fortaleza. Isto porque o contrato do zagueiro Rodrigo Caio com o clube gaúcho foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID). Desta forma, o jogador tem condições legais de atuar nas competições da CBF.

Por não ter contrato no fechamento da última janela transferências, Rodrigo Caio estava liberado para acertar com qualquer clube e defender a equipe nas competições com prazo de inscrições aberto. É o caso do Brasileirão e da Copa do Brasil.

A expectativa é de que Rodrigo Caio faça sua estreia contra o Fortaleza. A definição se ele começará como titular ou como opção no banco de reservas deve ocorrer no treino desta terça-feira (18).